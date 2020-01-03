Кайа Ива вышла из партии «Отечество» в знак протеста против пенсионной реформы

«И хотя я провела 20 насыщенных и интересных лет в этой партии, некоторые политические решения не позволяют мне больше быть ее членом», - цитирует Ива портал Rus.ERR .

«Я была министром социальной защиты, поэтому я в курсе пенсионного вопроса. Для меня является неприемлемым, что партия сейчас проводит ослабление второй пенсионной ступени, делая ее добровольной. Поскольку сейчас было твердо заявлено, что моя бывшая родная партия от этого не откажется, я приняла это решение», - объяснила Ива, добавив, что у людей есть возможности для инвестирования и без того, чтобы делать вторую ступень добровольной, и этим не надо оправдывать реформу пенсионной ступени.