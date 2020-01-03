Водитель автобуса получил награду за спасение жизни пассажира

В сентябре водитель автобусной компании Hansaliinid Калле Хиоб выполнял заказной рейс и перевозил пожилых людей.

Вместе они посетили Рийгикогу и после направились в Лауласмаа в Центр Арво Пярта. Там Хиоб заметил, что одна из пассажирок резко побледнела и опустила голову. «Она сидела и я увидел, что она обмякла. Побежал, принес воды, льда и нашатырный спирт. Попытался прощупать пульс, но его не было», - рассказывает Калле Хиоб.

Поскольку дама не реагировала и не подавала признаков жизни, водитель автобуса решил начать делать массаж сердца и вместе с другими членами группы они его делали 15-20 минут. «Конечно, в такой ситуации с одной стороны время бежит быстро, а с другой тянется», - говорит водитель. Людей вокруг так шокировала эта ситуация, что номер экстренной помощи вспомнили не сразу. «Помню, что сказал, чтобы позвонили, но никто не мог вспомнить номер. В таких ситуациях это обычное дело», - добавляет Хиоб.

По его словам, он в панику не впал, поскольку знал, что в подобных ситуациях очень важно оставаться спокойным и просто действовать. Потом Хиоб признался, что даже не знает, как ему удалось сохранить спокойствие. «Сколько могу, столько и помогу. Нельзя поддаваться приступу паники. Надо сразу действовать и после думать, что сделал неверно».

По его словам, когда дама пришла в себя, она не признавала окружающих и их повторная встреча произошла только тогда, когда съемочная группа TV3 приехала в Сууре-Яани снимать о них сюжет.

Скорая помощь, по словам водителя автобуса, приехала из Кейла и на это ушло минут 40-45. К этому времени дама уже была в состоянии идти на своих ногах. Но Хиоб не винит скорую помощь. «Все может быть — в тот раз просто заняло больше времени», - говорит он.

Калле Хиоб, который работает водителем автобуса уже 15 лет, сказал Sakala, что курсы оказания первой помощи предусмотрены для его профессии и очень важны, поскольку у пассажиров может случиться приступ. Ему, например, приходилось иметь дело с употреблявшими алкоголь людьми, с обычными падениями и один раз у пассажира в его автобусе случился приступ эпилепсии.