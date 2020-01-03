Маклеры в отчаянии: кто-нибудь, уже купите Горхолл!

По мнению Веэльмаа, через десять лет здесь можно будет говорить о совершенно новом прибрежном районе.

Сорокин особо отметил тот факт, что покупателем Батарейной крепости оказался Урмас Сыырумаа. "Мы верим, что он сделает из этого проекта успешное предприятие", - подтвердил Сорокин, выразив при этом надежду, что новый год принесет хорошие новости и относительно будущего Таллиннского горхолла.