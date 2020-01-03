Пт, 3.01.2020
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«Похоже на врата ада»: люди высмеяли новогодний салют в Лондоне

ФОТО: AFP/SCANPIX

31 декабря в Лондоне на берегу Темзы, напротив колеса обозрения, собрались десятки тысяч человек, чтобы встретить 2020 год и посмотреть один из красивейших салютов мира. К сожалению, часть из них покинули набережную в недоумении - салют был окружен дымом.

Пользователи соцсетей были возмущены увиденным или скорее - не увиденным праздничным салютом, пишет Rus.TVNET.

ФОТО: AP/Scanpix

Как и каждый год жители и гости города собрались на берегу Темзы, напротив колеса обозрения. К сожалению, в этом году из-за погодных условий красочный салют заслоняло основательное облако дыма.

Мэр Лондона Садик Хан рассказал, что в канун Нового года были непривычные погодные условия. Ветер дым от салюта не уносил прочь по реке, а поднимал его над зрителями на набережной.

В этом году салют в Лондоне пришли посмотреть около 100 000 человек. 

В честь чемпионата Европы по футболу в этом году в воздухе были изображены символы EURO 2020, которые также было тяжело разглядеть. Чемпионат пройдет в Лондоне. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

В соцсети Twitter пользователи стали высмеивать своеобразный салют.

"Явно мой любимый фейерверк за ночь", - пишет @1990_teacher.

"Какая тема была? Великий пожар в Лондоне 1666 года?" - уточняет @crypticmila.

"Просто наслаждаюсь салютом в Лондоне...", - пишет @AndiMorris.

"Кто заказывал особо задымленный салют на Новый год в Лондоне?!" - спрашивает @astorey88.

"Почему это выглядит так, будто мы входим в ад?" - удивляется @joonsle.

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