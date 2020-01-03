Видео: Минфин годами ошибался в прогнозах средней зарплаты

До сих пор прогнозы министерства по средней зарплате отставали от реальных цифр. «Сейчас мы пытаемся скорректировать свое понимание в области формирования заработной платы», - добавил Мадис Абен.

Он признал, что прогноз зарплат на протяжении нескольких лет был для Минфина очень проблематичным вопросом. "Нас винили в недооценке средней зарплаты, из-за чего некоторые группы работников, например, учителя, оставались с необоснованно маленьким ростом зарплат. Причина - в том, что в некоторых учреждениях при переговорах о зарплатах за основу брался прогноз Минфина", - объяснил аналитик.

На 2020 год министерство прогнозирует, что размер средней зарплаты составит 1500 евро. Редакция Postimees дает прогноз в размере 1459 евро. Самый низкий прогноз дает Redgate - 1455 евро брутто.

«По данным Налогового департамента, до недавних месяцев рост заработной платы был на удивление быстрым. Мы недооценивали этот рост в последние годы», - добавил Мадис Абен.

Причина, по которой Министерство финансов недооценивает среднюю зарплату, заключается в том, что в целом не предвидится продолжения дисбаланса.