Под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный напал с ножом на прохожих в городе Вильжюиф к югу от Парижа в пятницу, 3 января. Нападавшего застрелили полицейские. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на информированные источники.
Инцидент произошел в 14 часов в парке От-Брюйер. Неизвестный напал с ножом на случайных прохожих.
Согласно первым данным, ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Полицейские, дежурившие неподалеку, открыли огонь на поражение и застрелили нападавшего на месте. Официальных данных о жертвах нападения пока нет.
Префектура полиции Парижа в своем твиттере сообщила, что в парке От-Брюйер идет операция, не предоставив дополнительных деталей.