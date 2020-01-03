Пт, 3.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих

Prantsusmaa politseinik.

ФОТО: Li Genxing/imago/XinhuaScanpix

Неизвестный напал с ножом на прохожих в городе Вильжюиф к югу от Парижа в пятницу, 3 января. Нападавшего застрелили полицейские. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на информированные источники.

Инцидент произошел в 14 часов в парке От-Брюйер. Неизвестный напал с ножом на случайных прохожих. 

Согласно первым данным, ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Полицейские, дежурившие неподалеку, открыли огонь на поражение и застрелили нападавшего на месте. Официальных данных о жертвах нападения пока нет.

Префектура полиции Парижа в своем твиттере сообщила, что в парке От-Брюйер идет операция, не предоставив дополнительных деталей.

Читать также

Актуально

За рубежом

Читать также

НАВЕРХ