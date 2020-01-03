Партии получат более 5,4 млн евро из госбюджета

Эстонские политические партии в этом году получат финансовую поддержку в размере более 5,4 млн евро из госбюджета. Деньги получат пять представленных в Рийгикогу партий, а также партия Eesti 200, которая не попала в правительство, пишет Postimees.
Представленные в Рийгикогу партии получат поддержку согласно количеству занимаемых мест. Всего же парламентские партии получат 5 313 000 евро.
Наибольшая поддержка достанется Партии реформ, которая на парламентских выборах получила 34 места, – 1 788 534 евро.
Центристская партия за 26 мест получит 1 367 702 евро. Консервативная народная партия и ее 19 мест — 999 475 евро. Партия «Отечество» за 12 мест — 631 247 евро. Социал-Демократическая партия и десять мест — 526 039 евро.
Партия Eesti 200, которая собрала 4,4 процента голосов, согласно Закону о партиях, получит 100 000 евро.