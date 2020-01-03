Сообщения о закрытии любимого многими бара-ресторана в Старом городе оказались преждевременными

Бар-ресторан Naganaga рассказал, что объявление об их закрытии на самом деле было частью плана по обновлению, в ходе которого была разработана и более четкая концепция увеселительного заведения. Владельцы уверены, что именно отсутствие четкой концепции стало препятствием для получения прибыли. «Мы чуть-чуть ресторан, чуть-чуть бар, то есть немного одно, немного другое. Иногда у нас праздник, иногда у нас все тихо и прилично, а порой резервируется целое учреждение», - написала Naganaga в социальных сетях, добавив, что их сразил кризис идентичности.

Заново планируется открыться в том же месте, где и прежде (Уус, 25), но теперь Naganaga будет представлять собой современный кабак, в котором можно перекусить, выпить и приятно провести время в компании друзей. Поэтому Naganaga не будет больше предлагать обеды, а сосредоточится на недорогих блюдах и работе поздним вечером. Само заведение и кухня будут открыты со вторника по воскресенье с 17:00 до 2:00, но с 23:00 до 2:00 клиентами будет предложено особое ночное меню. Также изменится интерьер.