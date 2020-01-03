Группа наркопреступников осталась на свободе

Дело рассматривалось в рамках договорного производства и ни один из подсудимых не попал за решетку. Но молодые люди из Пыльвамаа и Тартумаа Эркко, Мартти, Эрик, Вармо и Симон за оборот наркотиков получили условные наказания.

Эркко обвиняли в неоднократном обороте наркотических веществ в крупном размере. Инциденты происходили с конца 2018 года до апреля 2019 года. Из наркотиков были марихуана и таблетки экстази. За это его приговорили к четырем годам условного тюремного заключения с таким же испытательным сроком.

С помощью торговли наркотиками Эркко получил в качестве криминального дохода 3621 евро, 330 из которых были найдены у него при обыске. Также у Эркко конфисковали наркотические вещества и автомобиль Mercedes-Benz в качестве средства совершения преступления. Автомобиль пойдет на покрытие расходов. Расходы на производство составляют 2096 евро, их Эркко должен выплатить в течение года.

Наркотики сбывали и несовершеннолетним

Мартти обвинялся также в неоднократном обороте наркотических веществ, часть его нарушений были совершены вместе с другим подсудимым Эриком. Согласно обвинению, он передавал таблетки экстази. Также его обвиняли в передаче наркотиков несовершеннолетним. В качестве наказания за это его приговорили к трем годам и одному месяцу с испытательным сроком в три года и четыре месяца. Также в течение года он должен будет оплатить производственные расходы в 1514 евро.

Наркотическое разнообразие Эрика было несколько шире: амфетамин, марихуана и экстази. Вместе с Мартти они передавали наркотики и несовершеннолетним. Также Эрик заказывал одурманивающие вещества по почте. В качестве наказания он приговорен к четыре годам условного срока с испытательным сроком такой же продолжительности. Его Jaguar конфискован как средство совершения преступления. Также при задержании у него была изъята небольшая сумма наличными и наркотическое вещество. В течение года Эрик должен покрыть производственные расходы в размере 1761 евро.

Единственная девушка в этом коллективе Кристийна получила самое мягкое наказание. Преступление Кристийны состоит в том, что она передала таблетки экстази Эрику. Это принесло ей один год условного срока с испытательным сроком в три месяца. Поскольку речь идет об ученице, у которой нет своего дохода, суд уменьшил сумму производственных расходов. Если в ином случае она должна была заплатить 1593 евро, государство взяло на себя половину этих расходов.

Вармо в основном сбывал марихуану и в небольшом количестве кокаин. Это привело к условному сроку в три года и шесть месяцев с испытательным сроком такой же продолжительности. Всего у него конфисковано несколько тысяч евро, из которых 1410 были получены за продажу наркотических веществ. Оставшаяся сумма была возвращена ему. Конфискованы были наркотические вещества, измельчитель конопли и весы.

Был наказан и Симон, которые ранее неоднократно наказывался, хотя в наркопреступлениях его раньше не обвиняли. Симон был признан виновным в обороте таблеток экстази и в передаче их несовершеннолетним, а также в избиении мужчины в общественном месте. Его приговорили к двум с половиной годам условного срока с испытательным сроком в три года. В течение года он должен покрыть производственные расходы в 1844 евро.