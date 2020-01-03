Беженцы к нам не хотят: Эстония получила меньше всего просьб о предоставлении убежища

Убежища в Латвии попросили 165 человек, что является вторым самым низким показателем в Европейском союзе.

За прошедший год в целом по ЕС было получено 624 955 ходатайств о предоставлении убежища. Большинство беженцев, просивших об убежище, были выходцами из Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Ирака. Беженцы из этих стран занимают около 32% от общего числа людей, искавших убежища в ЕС с июля по сентябрь этого года.

В расчете на миллион жителей меньше всего ходатайств о предоставлении убежища получила Словакия, где на миллион пришлось примерно 12 соответствующих просьб. В Латвии за прошедшие 12 месяцев было получено 30 ходатайств о предоставлении убежища на миллион жителей страны. В среднем по ЕС этот показатель составляет 324 ходатайства на миллион жителей.

Больше всего просьб о предоставлении убежища получила Германия (22% от всех запросов в ЕС), Франция (18%) и Испания (16%).