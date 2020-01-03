Мария Юферева-Скуратовски: решения президента США вселяют тревогу

Смерть иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетно-бомбового удара по приказу Дональда Трампа - сейчас самое громкое событие мировой политики. Об этом говорит реакция ведущих мировых политиков. Кроме этого, в этом видят причину резкого изменения цены на нефть. Однако эта смерть может стать не только одиночным событием, но и причиной целой череды следствий, считает депутат парламента, член комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски.
"Как и союзники НАТО, я понимаю озабоченность США блокадой посольства в Багдаде, с другой стороны влиятельность генерала Сулеймани и его «Аль-Кудс» в Иране не оставляет сомнений. Поэтому убийство Сулеймани можно расценить, как шаг в сторону от мирного урегулирования конфликта между США и Ираном, - говорит Юферева-Скуратовскию - Казалось, что несмотря на очень сложную динамику в регионе, есть предпосылки замораживания конфликта на стадии минимальных боевых действий. Например, Трамп в прошлом году в последний момент отменил ответный удар за сбитый американский беспилотник. Словом, на фоне объявленного импичмента и отсутствия согласования своих действий с Конгрессом - действия Дональда Трампа вселяют тревогу".
По ее словам, эту тревогу также подкрепляет весьма радикализованные настроения на территории Ирана и уже известная иранская идеология, где они готовы не только на открытую конфронтацию, но и на поддержку террористических организаций (ХАМАС, Хезболла, Аль-Каида).
"Я присоединяюсь ко мнению канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, что сейчас всем надо воздержаться от эмоциональных решений и проявить сдержанность, чтобы избежать еще большей эскалации конфликта", - заключила Юферева-Скуратовски.