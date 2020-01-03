Мария Юферева-Скуратовски: решения президента США вселяют тревогу

"Как и союзники НАТО, я понимаю озабоченность США блокадой посольства в Багдаде, с другой стороны влиятельность генерала Сулеймани и его «Аль-Кудс» в Иране не оставляет сомнений. Поэтому убийство Сулеймани можно расценить, как шаг в сторону от мирного урегулирования конфликта между США и Ираном, - говорит Юферева-Скуратовскию - Казалось, что несмотря на очень сложную динамику в регионе, есть предпосылки замораживания конфликта на стадии минимальных боевых действий. Например, Трамп в прошлом году в последний момент отменил ответный удар за сбитый американский беспилотник. Словом, на фоне объявленного импичмента и отсутствия согласования своих действий с Конгрессом - действия Дональда Трампа вселяют тревогу".