Пт, 3.01.2020
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Премьер-министр Финляндии на следующей неделе посетит с визитом Эстонию

Sanna Marin

ФОТО: Kimmo Brandt/Epa

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, недавно вступившая в должность, на следующей неделе посетит с визитом Эстонию.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что Санна Марин приедет в Эстонию 10 января и встретится с премьер-министром Юри Ратасом, а также с президентом Керсти Кальюлайд.

Марин обсудит с Ратасом вопросы двусторонних отношений Эстонии и Финляндии, ситуации с обеспечением европейской безопасности, актуальные международные темы, проблематику охраны окружающей среды в регионе Балтийского моря.

Перед поездкой в Эстонию Санна Марин 8 января посетит с визитом Швецию, где встретится с министром иностранных дел Стефаном Лёвеном.

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