Премьер-министр Финляндии на следующей неделе посетит с визитом Эстонию

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что Санна Марин приедет в Эстонию 10 января и встретится с премьер-министром Юри Ратасом, а также с президентом Керсти Кальюлайд.

Марин обсудит с Ратасом вопросы двусторонних отношений Эстонии и Финляндии, ситуации с обеспечением европейской безопасности, актуальные международные темы, проблематику охраны окружающей среды в регионе Балтийского моря.