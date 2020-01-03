Премьер-министр Финляндии на следующей неделе посетит с визитом Эстонию

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, недавно вступившая в должность, на следующей неделе посетит с визитом Эстонию.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что Санна Марин приедет в Эстонию 10 января и встретится с премьер-министром Юри Ратасом, а также с президентом Керсти Кальюлайд.
Марин обсудит с Ратасом вопросы двусторонних отношений Эстонии и Финляндии, ситуации с обеспечением европейской безопасности, актуальные международные темы, проблематику охраны окружающей среды в регионе Балтийского моря.
Перед поездкой в Эстонию Санна Марин 8 января посетит с визитом Швецию, где встретится с министром иностранных дел Стефаном Лёвеном.