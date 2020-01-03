Жители покидают Ида-Вирумаа: за последний год население сократилось на 5000 человек

Если в последние десять лет в уезде сохранялась тенденция к сокращению населения уезда примерно на 2000 человек в год, то за 2019 год оно сократилось сразу на 4637 человек, что сопоставимо с населением города Нарва-Йыэсуу, волостей Алутагузе или Тойла, пишет rus.err.ee.

Согласно опубликованным МВД Эстонии данным, 1 января 2020 года в самоуправлениях Ида-Вирумаа проживали 135 752 человек, по данным годичной давности - 140 389, по данным на начало 2018 года - 142 562 человека.

За прошедший год население сократилось во всех без исключения самоуправлениях уезда - как в волостях, так и в городах.