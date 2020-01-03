Эксперт: в 2020 году в странах Балтии розничные цены на модные бренды должны снизиться

По его словам, анализ покупательной способности населения показывает, что доминирующим потребительским трендом является поиск наиболее выгодной сделки. Несмотря на то, что общая покупательная способность стабильно и постепенно увеличивается, в Эстонии, по данным Eurostat, она все еще на 30% ниже, чем в среднем в Европе.

Эксперт подчеркивает, что сейчас в Балтийском розничном секторе наблюдается дефицит популярной во всем мире концепции мультибрендовых аутлетов. "В секторе розничной торговли в других частях Европы ежегодно открывается в среднем 4-6 крупных проектов мультибрендовых аутлетов. Общее количество масштабных центров такого типа превышает 180, в то время как на Балтийском рынке таких торговых центров нет вообще", - указывает консультант в пресс-релизе.

"Поскольку для магазинов такого формата характерен особый уровень цен, которые как минимум на 25% ниже, чем цены на эквивалентные товары в классических магазинах, это влияет не только индивидуально на потребителя, но и может влиять на розничный сектор в целом, вынуждая тем самым участников рынка менять свою ценовую политику", – объясняет он.

В 2020 году в Прибалтике будет открыт первый аутлет «Via Jurmala Outlet Village», который будет расположен в Латвии. В нем будут представлены 77 брендовых магазинов с ценами в среднем на 30% ниже по сравнению с существующими предложениями торговых центров.