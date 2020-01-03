Андреас Каю: в опасности могут оказаться как наши военные, так и туристы

Убийство генерала Сулеймани является легитимным с моральной точки зрения, поскольку в момент своей гибели он активно занимался координированием насилия в отношении других, находясь на территории третьей страны, пишет в Фейсбуке редактор блога Poliitika.guru Андреас Каю, добавляя в то же время, что на эту ситуацию можно смотреть и под другим углом.
В Ираке в составе двух разных миссий находятся и Силы обороны Эстонии, а также гражданские лица, напоминает Каю, отмечая, что мы находимся там, в том числе, по соглашению с Ираком, которое теперь оказывается под давлением.
"Существует значительная вероятность того, что произошедшие события в конечном итоге приведут к уходу из Ирака, поскольку продолжающееся присутствие американцев и партнеров по коалиции сделает это слишком сложным для внутренней политики Ирака", - считает он.
Каю убежден, что нестабильность угрожает и нашим военным. В частности, эстонские бойцы участвуют в операции Inherent Resolve, в миссии НАТО в Ираке, а также в миссии ООН в Ливане, где поддерживаемая Ираном «Хезболла» пообещала отомстить.
В прошлом году решением Рийгкиогу численность эстонского контингента в Ираке была увеличена до 20 военнослужащих.
Кроме того, он напоминает, что любимые места отдыха эстонцев находятся рядом с зонами повышенной опасности или военных действий. Ливан, указывает Каю, находится неподалеку от Турции, Кипра и Крита; а с Ливией граничат Тунис и Египет.