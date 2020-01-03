Полиция нашла пропавшую 92-летнюю женщину

Вчера обеспокоенный родственник связался с полицией, сообщив, что местонахождение его матери неизвестно. У женщины не было с собой телефона, и она имеет тенденцию забывать вещи, из-за чего может попасть в неприятности.

Хельги в последний раз видели утром 3 января в Выру, она гуляла с собакой по Ряпинаскому шоссе.