Сб, 4.01.2020
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Полиция нашла пропавшую 92-летнюю женщину

Politseiauto

ФОТО: Elmo Riig

Полиция просила помощи в поиске 92-летней Хельги, которая покинула свой дом в Выру.

Вчера обеспокоенный родственник связался с полицией, сообщив, что местонахождение его матери неизвестно. У женщины не было с собой телефона, и она имеет тенденцию забывать вещи, из-за чего может попасть в неприятности.

Хельги в последний раз видели утром 3 января в Выру, она гуляла с собакой по Ряпинаскому шоссе.

К счастью, в пятницу вечером полицейским удалось найти ее блуждающей по местности в городе Выру. С ней все в порядке. 

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