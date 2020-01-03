Пт, 3.01.2020
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Полиция просит помощи: 92-летняя женщина ушла гулять с собакой и пропала

Politsei palub abi 92-aastase Helgi leidmiseks.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске 92-летней Хельги, которая покинула свой дом в Выру.

Сегодня обеспокоенный родственник связался с полицией, сообщив, что местонахождение его матери неизвестно. У женщины нет с собой телефона, и она имеет тенденцию забывать вещи, из-за чего может попасть в неприятности, сообщает прес-служба полиции.

Хельги в последний раз видели утром 3 января в Выру, она гуляла с собакой по Ряпинаскому шоссе. На данный момент полиция проверила близлежащие районы, но безрезультатно.

У Хельги седые волосы, худощавое телосложение и легкая сутулость. Она может быть одета в синюю куртку. Вместе с ней может быть небольшая собака бежевого окраса.

Полиция просит любого, кто видел описанную женщину или обладает информацией о ее местонахождении, позвонить по экстренному номеру 112.

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