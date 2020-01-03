Пт, 3.01.2020
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Генсек ООН: мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе

Antonio Guterres, Secretary-General of the United Nations delivers a speech during a Global Climate Plenary event at the COP25 climate talks congress in Madrid, Spain, Wednesday, Dec. 11, 2019. (AP Photo/Paul White)

ФОТО: PAUL WHITE/AP

Нынешняя ситуация в районе Персидского залива требует предельной аккуратности, чтобы не допустить еще одной региональной войны, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.

Хак  отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - ИФ последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. "Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил он.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

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