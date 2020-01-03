Генсек ООН: мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе

"Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", - сказал он.

Хак отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - ИФ последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. "Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности", - добавил он.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.