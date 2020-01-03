Рейнсалу: Эстония поддерживает своего союзника - США

«Мы поддерживаем своих союзников из США, мы совсем недавно осудили нападения на посольство США в Багдаде и подчеркнули необходимость защиты дипломатов», - отметил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Эстония понимает беспокойство США, связанное с обеспечением безопасности своих граждан и партнеров по коалиции. «Мы получили от США пояснения, что убийство иранского генерала Сулеймани было самозащитой со стороны США», - сказал он.