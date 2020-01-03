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Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
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Рейнсалу: Эстония поддерживает своего союзника - США

"Otse Postimehest" Kaja Kallas ja Urmas Reinsalu, 27.11.2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, происходящее в последнее время в Ираке внушает серьезное беспокойство, но Эстония твердо поддерживает своего союзника США.

«Мы поддерживаем своих союзников из США, мы совсем недавно осудили нападения на посольство США в Багдаде и подчеркнули необходимость защиты дипломатов», - отметил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Эстония понимает беспокойство США, связанное с обеспечением безопасности своих граждан и партнеров по коалиции. «Мы получили от США пояснения, что убийство иранского генерала Сулеймани было самозащитой со стороны США», - сказал он.

«Как мы надеемся, эта тема будет поднята в Совете безопасности ООН, мы планируем работать над снижением напряжения в регионе», - заявил Рейнсалу.

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