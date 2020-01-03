Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах

Согласно документу, Зеленский в конце декабря 2019 года получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов) от студии «Квартал 95», а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за пользование торговой маркой.

Владимир Зеленский является основателем «Квартала 95». Ранее он заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.

В мае прошлого года совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир заявил, что Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал 95», пока в течение пяти лет занимает должность главы государства. При этом уточнялось, что он будет получать роялти за продукты, созданные компанией за 15 лет.

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины, тогда же по итогам 2018 года бывший шоумен задекларировал 9,7 млн грн (около $370 тысяч) доходов. Согласно документам ему принадлежат дом (353 кв. м) в селе Иванковичи под Киевом, участок земли (1,2 тыс. кв. м), квартира в Киеве (131 кв. м) и еще несколько объектов недвижимости.