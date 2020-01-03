Пт, 3.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Счёт за электричество привёл компанию по разведению рыбы к санации

Forell. Foto on illustreeriv.

ФОТО: unsplash.com

Компания Eesti Energia потребовала банкротства паевого товарищества AquaMyk, занимающегося выращиванием форели. Причина – задолженность за электричество, пишет DV.ee.

Компания AquaMyk подала ходатайство о санации, которое удовлетворил Пярнуский уездный суд. Как пояснила его пресс-секретарь Яаника Луст, это означает, что у предприятия теперь есть 60 дней, в течение которых оно защищено от любых требований кредиторов.

AquaMyk должна в течение этого времени, то есть до 17 февраля, подать программу санации на утверждение в суд, пишет портал со ссылкой на издание Meie Maa.

Читайте дальше на DV.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ