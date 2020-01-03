Счёт за электричество привёл компанию по разведению рыбы к санации

Компания AquaMyk подала ходатайство о санации, которое удовлетворил Пярнуский уездный суд. Как пояснила его пресс-секретарь Яаника Луст, это означает, что у предприятия теперь есть 60 дней, в течение которых оно защищено от любых требований кредиторов.