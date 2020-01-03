Пт, 3.01.2020
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  • Сроки обеспечения кризисной готовности больниц и скорой помощи перенесли еще на три года

Сроки обеспечения кризисной готовности больниц и скорой помощи перенесли еще на три года

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Поскольку государство за последние три года так и не нашло средств, чтобы гарантировать бесперебойную работу больниц и скорой помощи в условиях кризиса, сроки выполнения этого требования перенесли еще на три года, пишет портал Rus.ERR.

Требования содержались в подписанном министром социальных дел около трех лет назад постановлении и должны были вступить в силу с 1 января 2020 года, но этого не произошло.

По подсчетам Департамента здравоохранения, на эти цели больницам и скорой помощи требуется около 21 млн евро: в первую очередь необходимо закупить электрогенераторы, на что потребуется около четверти этой суммы. 

Средства запрашивались у правительства дважды, и в обоих случаях было выделено ровно ноль евро, а пскольку назначенный в постановлении министра срок истек 1 января, министерство просто внесло в него поправку, отложив вступление в силу новых требований еще на три года.

Запрос же на выделение средств будет снова представлен правящей коалиции во время обсуждения бюджетной стратегии ближайшей весной, но каких-либо договоренностей по данному вопросу пока нет.

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