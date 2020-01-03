Сроки обеспечения кризисной готовности больниц и скорой помощи перенесли еще на три года

Требования содержались в подписанном министром социальных дел около трех лет назад постановлении и должны были вступить в силу с 1 января 2020 года, но этого не произошло.

По подсчетам Департамента здравоохранения, на эти цели больницам и скорой помощи требуется около 21 млн евро: в первую очередь необходимо закупить электрогенераторы, на что потребуется около четверти этой суммы.

Средства запрашивались у правительства дважды, и в обоих случаях было выделено ровно ноль евро, а пскольку назначенный в постановлении министра срок истек 1 января, министерство просто внесло в него поправку, отложив вступление в силу новых требований еще на три года.