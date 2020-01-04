В Ираке обвинили США в нанесении нового авиаудара

Вооруженные силы США в ночь на субботу, 4 января, нанесли авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки в районе лагеря Таджи, расположенного к северу от Багдада. Об этом заявила организация, объединяющая военизированные группировки в Ираке. Согласно ее утверждениям, жертвами этой атаки стали не менее пяти человек. Государственное телевидение Ирака также сообщило о новом воздушном ударе, нанесенном коалицией под руководством США, пишет DW.

Совместная объединенная оперативная группа (ОГ) операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR) под эгидой США опровергла нанесение ею авиаудара к северу от столицы Ирака. Соответствующую запись разместил в субботу, 4 января, в микроблоге Twitter представитель OIR полковник Майлз Кэггинс.

"ФАКТ: в последние дни коалиция @CJTFOIR НЕ наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)", - написал он.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 января 2020 г.

Напомним, что 3 января, Командующий спецподразделением"Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после поступления информации о смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил ему преемника. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".