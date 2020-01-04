Сб, 4.01.2020
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В Ираке обвинили США в нанесении нового авиаудара
США отрицает свою причастность

Касем Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

ФОТО: Iraqi Security Media Cell/Scanpix

Жертвами нового авиаудара США стали пять человек, утверждают военизированные группировки в Ираке. Днем ранее в результате налета США на аэропорт Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.  

Вооруженные силы США в ночь на субботу, 4 января, нанесли авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки в районе лагеря Таджи, расположенного к северу от Багдада. Об этом заявила организация, объединяющая военизированные группировки в Ираке. Согласно ее утверждениям, жертвами этой атаки стали не менее пяти человек. Государственное телевидение Ирака также сообщило о новом воздушном ударе, нанесенном коалицией под руководством США, пишет DW.

Совместная объединенная оперативная группа (ОГ) операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR) под эгидой США опровергла нанесение ею авиаудара к северу от столицы Ирака. Соответствующую запись разместил в субботу, 4 января, в микроблоге Twitter представитель OIR полковник Майлз Кэггинс.

"ФАКТ: в последние дни коалиция @CJTFOIR НЕ наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)", - написал он.

Напомним, что 3 января, Командующий спецподразделением"Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после поступления информации о смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил ему преемника. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".

В августе 2014 года международная антитеррористическая коалиция под руководством США начала операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака. В 2017 году НАТО пообещала присоединиться к усилиям коалиции. В международную антитеррористическую коалицию под руководством США входят 69 стран.

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