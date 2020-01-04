Сб, 4.01.2020
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Фото и видео: что находится в этом семнадцатиэтажном доме с драконом?

Wat Samphrani tempel

ФОТО: Shutterstock

Недостаточно известный обычным туристам объект находится недалеко от Бангкока и привлекает внимание интересующихся как буддизмом, так и архитектурой, пишет Kodustiil.

Это Ват Сампхан, или Храм Дракона, расположенный в 50 километрах от столицы Таиланда Бангкока в провинции Накхон Патом. Несмотря на потрясающую воображение архитектуру храма его нет в путеводителях и наверняка именно поэтому туристы не слишком жалуют это место.

Храм Дракона.

ФОТО: Shutterstock

Точное время сооружения этого комплекса неизвестно, говорят, что его строили пять лет, но официальные документы на эксплуатацию здания получены только в 1985 году.

Храм Дракона.

ФОТО: Shutterstock

Семнадцатиэтажная розовая башня символизирует жизнь Будды. Здание используется монахами как жилое и хозяйственное, но открыты для посещения только первые десять этажей. В доме есть даже лифт, но полно заброшенных помещений. Безусловно, полая внутри фигура дракона, обвивающего башню, представляет особый интерес, так как по ней можно подняться на крышу дома. 

Храм Дракона.

ФОТО: Shutterstock

На территории монастыря полно удивительных скульптур: тут можно найти огромного кролика, черепаху, слона. Посмотрите видео!

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