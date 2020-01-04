Фото и видео: что находится в этом семнадцатиэтажном доме с драконом?

Недостаточно известный обычным туристам объект находится недалеко от Бангкока и привлекает внимание интересующихся как буддизмом, так и архитектурой, пишет Kodustiil.
Это Ват Сампхан, или Храм Дракона, расположенный в 50 километрах от столицы Таиланда Бангкока в провинции Накхон Патом. Несмотря на потрясающую воображение архитектуру храма его нет в путеводителях и наверняка именно поэтому туристы не слишком жалуют это место.
Точное время сооружения этого комплекса неизвестно, говорят, что его строили пять лет, но официальные документы на эксплуатацию здания получены только в 1985 году.
Семнадцатиэтажная розовая башня символизирует жизнь Будды. Здание используется монахами как жилое и хозяйственное, но открыты для посещения только первые десять этажей. В доме есть даже лифт, но полно заброшенных помещений. Безусловно, полая внутри фигура дракона, обвивающего башню, представляет особый интерес, так как по ней можно подняться на крышу дома.
На территории монастыря полно удивительных скульптур: тут можно найти огромного кролика, черепаху, слона. Посмотрите видео!