Кайа Канепи начала год с поражения

Поединок между Канепи и Бузковой длился час и 35 минут. Первый сет проходил в равной борьбе, но концовка лучше удалась чешской теннисистке, забрав подачу Канепи. Во втором сете Канепи сумела взять подачу соперницы, но Бузкова ответила на это двумя взятиями геймов на подаче Канепи и легко довела матч до победы.