Кайа Канепи начала год с поражения

Вторая ракетка Эстонии, Кайа Канепи (WTA 101.) не смогла преодолеть первый круг квалификации турнира в Брисбене, проиграв чешке Марие Бузковой 5:7,3:6.
Поединок между Канепи и Бузковой длился час и 35 минут. Первый сет проходил в равной борьбе, но концовка лучше удалась чешской теннисистке, забрав подачу Канепи. Во втором сете Канепи сумела взять подачу соперницы, но Бузкова ответила на это двумя взятиями геймов на подаче Канепи и легко довела матч до победы.
Анетт Контавейт стартует в Брисбене с основного раунда, благодаря 26-му месту в мировой классификации.