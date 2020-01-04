Сб, 4.01.2020
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Кайа Канепи начала год с поражения

Kaia Kanepi.

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

Вторая ракетка Эстонии, Кайа Канепи (WTA 101.) не смогла преодолеть первый круг квалификации турнира в Брисбене, проиграв чешке Марие Бузковой 5:7,3:6.

Поединок между Канепи и Бузковой длился час и 35 минут. Первый сет проходил в равной борьбе, но концовка лучше удалась чешской теннисистке, забрав подачу Канепи. Во втором сете Канепи сумела взять подачу соперницы, но Бузкова ответила на это двумя взятиями геймов на подаче Канепи и легко довела матч до победы.

Анетт Контавейт стартует в Брисбене с основного раунда, благодаря 26-му месту в мировой классификации.

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