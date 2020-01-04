Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами

Полиция Нидерландов предупреждает: по разным адресам в стране продолжают приходить письма и посылки с бомбами. За последнюю неделю такие послания получили несколько фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. На всех красовался логотип CIB агентства по сбору платежей.
Ни одно из взрывных устройств не сработало, но власти призвали граждан проявлять бдительность: бомбы действительно опасны и могут причинить много вреда. По телевидению был показан и логотип, которого следовало остерегаться, сообщает Euronews.
Правоохранители не исключают, что между организацией по взысканию долгов и отправленными посылками может существовать связь.
Очередное взрывоопасное письмо пришло в пятницу в столичный отель "Окура".
Также в пятницу письмо с угрозами получил АБН Амро банк в Маастрихте. По данным полиции, оно было от того же отправителя, но только без бомбы.
О мотивах рассылки бомб пока ничего не известно. Полиция не исключает, что это шантаж. Среди получателей - агент по недвижимости в Утрехте, автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, а также автодилер.