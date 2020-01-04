Сб, 4.01.2020
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Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами

Hollandi korrakaitsjad.

ФОТО: Michel Van Bergen/AFP/Scanpix

Полиция Нидерландов предупреждает: по разным адресам в стране продолжают приходить письма и посылки с бомбами. За последнюю неделю такие послания получили несколько фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. На всех красовался логотип CIB агентства по сбору платежей.

Ни одно из взрывных устройств не сработало, но власти призвали граждан проявлять бдительность: бомбы действительно опасны и могут причинить много вреда. По телевидению был показан и логотип, которого следовало остерегаться, сообщает Euronews.

Правоохранители не исключают, что между организацией по взысканию долгов и отправленными посылками может существовать связь.

Очередное взрывоопасное письмо пришло в пятницу в столичный отель "Окура". 

Также в пятницу письмо с угрозами получил АБН Амро банк в Маастрихте. По данным полиции, оно было от того же отправителя, но только без бомбы.

О мотивах рассылки бомб пока ничего не известно. Полиция не исключает, что это шантаж. Среди получателей - агент по недвижимости в Утрехте, автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, а также автодилер.

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