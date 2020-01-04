Трамп заявил, что США не хотят новой войны

Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако «готовы предпринять любые необходимые действия» в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 января, спустя несколько часов после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, пишет DW.