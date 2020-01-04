Трамп заявил, что США не хотят новой войны
Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако «готовы предпринять любые необходимые действия» в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 января, спустя несколько часов после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, пишет DW.
«Прошлой ночью мы действовали с целью прекратить войну, – заявил Трамп в пятницу, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. – Мы не действовали с целью начать войну».
При этом американский лидер назвал генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), «террористом номер один» и подчеркнул, что, по данным Вашингтона, тот планировал «ужасные нападения на американских военных и дипломатов, которые должны были состояться в ближайшее время».
«Мы застали его врасплох и ликвидировали, – заявил Трамп. – То, что США сделали прошлой ночью, следовало сделать уже давно».