Сб, 4.01.2020
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Трамп заявил, что США не хотят новой войны
«Мы действовали с целью прекратить войну»

Дональд Трамп

ФОТО: TOM BRENNER/REUTERS

Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако «готовы предпринять любые необходимые действия» в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 января, спустя несколько часов после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, пишет DW.

«Прошлой ночью мы действовали с целью прекратить войну, – заявил Трамп в пятницу, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. – Мы не действовали с целью начать войну».

При этом американский лидер назвал генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), «террористом номер один» и подчеркнул, что, по данным Вашингтона, тот планировал «ужасные нападения на американских военных и дипломатов, которые должны были состояться в ближайшее время».

«Мы застали его врасплох и ликвидировали, – заявил Трамп. – То, что США сделали прошлой ночью, следовало сделать уже давно».

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