Названы самые пунктуальные авиакомпании Европы в 2019 году: двумя из них ежедневно пользуются эстонские пассажиры

Как пишет портал Avianews, амой пунктуальной авиакомпанией завершившегося года стала Azerbaijan Airlines (86.81% рейсов выполнено вовремя), вторую строчку занял "Аэрофлот" - 86.30%, третью строчку Iberia - 84.06%.

Самые пунктуальные авиакомпании Европы 2019 года:

Azerbaijan Airlines - 86.81%

Aeroflot - 86.30%

Iberia - 84.06%

Siberia Airlines - 83.88%

Air Baltic - 83.63%

Jet2.com - 82.69%

Alitalia - 81.58%

SunExpress - 80.51%

Eurowings - 80.20%

Air France - 79.92%.

Также определена самая пунктуальная авиакомпания в мире - Garuda Indonesia, которой удалось выполнить вовремя 95% рейсов в течение 2019 года.

Для составления рейтинга OAG отобрала 250 крупнейших авиакомпаний по показателю выполненных пассажирокилометров и аэропорты, которые отправили не менее чем 2,5 млн пассажиров в течение года.

Выполненным по расписанию считался рейс, если вылет или прилет произведен с отклонением от графика не более чем на 15 минут. Отмененные рейсы включены в число задержанных рейсов.

В другом ежегодном рейтинге пунктуальности авиакомпаний, который составила аналитическая компания Cirium, первое место занял российский «Аэрофлот».

Эксперты проанализировали 290 тысяч рейсов авиакомпании и установили, что 86,7% из них были выполнены без опозданий.