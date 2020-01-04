Названы самые пунктуальные авиакомпании Европы в 2019 году: двумя из них ежедневно пользуются эстонские пассажиры

На сайте компании OAG опубликован рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Европы 2019 года.
Как пишет портал Avianews, амой пунктуальной авиакомпанией завершившегося года стала Azerbaijan Airlines (86.81% рейсов выполнено вовремя), вторую строчку занял "Аэрофлот" - 86.30%, третью строчку Iberia - 84.06%.
Самые пунктуальные авиакомпании Европы 2019 года:
Azerbaijan Airlines - 86.81%
Aeroflot - 86.30%
Iberia - 84.06%
Siberia Airlines - 83.88%
Air Baltic - 83.63%
Jet2.com - 82.69%
Alitalia - 81.58%
SunExpress - 80.51%
Eurowings - 80.20%
Air France - 79.92%.
Также определена самая пунктуальная авиакомпания в мире - Garuda Indonesia, которой удалось выполнить вовремя 95% рейсов в течение 2019 года.
Для составления рейтинга OAG отобрала 250 крупнейших авиакомпаний по показателю выполненных пассажирокилометров и аэропорты, которые отправили не менее чем 2,5 млн пассажиров в течение года.
Выполненным по расписанию считался рейс, если вылет или прилет произведен с отклонением от графика не более чем на 15 минут. Отмененные рейсы включены в число задержанных рейсов.
В другом ежегодном рейтинге пунктуальности авиакомпаний, который составила аналитическая компания Cirium, первое место занял российский «Аэрофлот».
Эксперты проанализировали 290 тысяч рейсов авиакомпании и установили, что 86,7% из них были выполнены без опозданий.
По словам генерального директора Cirium Джереми Боуэна, по сравнению с прошлым годом «Аэрофлот» стал еще более эффективно контролировать окружающие факторы и стал оперативнее.