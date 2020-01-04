Сб, 4.01.2020
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Летевший в Петербург самолет совершил экстренную посадку
На борту было 185 пассажиров

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Gareth Fuller/PA Wire/PA Images

Самолет из Тюмени опаздывает в Петербург на 8 часов. Воздушному судну около 7 утра 4 января пришлось совершить экстренную посадку в Перми.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании Red Wings, причиной принятия решения командиром воздушного судна прервать полет стало рассогласование приборов скорости полета.

На борту находились 185 пассажиров, в том числе 18 детей, и 6 членов экипажа. Пострадавших нет, посадка в Перми прошла штатно.

Авиакомпания отправила запасной борт, который должен вылететь в Петербург в 13:00. Согласно онлайн-табло Пулково, рейс прибудет в 15:20 (вместо запланированных изначально 7:20).

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