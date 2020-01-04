Осторожно: на дорогах Эстонии встречаются скользкие участки

Рано утром поверхность государственных шоссе была преимущественно влажной или мокрой после обработки реагентом. Температура на дорогах по многим регионам минусовая, на отдельных участках дороги могут быть внезапно скользкими.

По прогнозу, днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди или мокрый снег. Во второй половине дня облачность рассеется, температура воздуха 0-4 градуса тепла. Температура на дорогах минусовая, сохранится вероятность гололедицы.