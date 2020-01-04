Фото: эксклюзивная квартира в котельной - правда, интересно?

Меблированная квартира площадью 83,1 м2 находится в доме, построенном в 2018 году во внутреннем дворе рядом с Котлом культуры. С точки зрения пешехода, расположение просто уникальное: пешком можно дойти и до пассажирского порта, и до Летной гавани, и до Старого города, не говоря уже о популярном рынке у Балтийского вокзала, Каламая и Теллискиви.

Квартира в Пыхья-Таллинне. ФОТО: KV.EE

Большие окна и продуманная система освещения в этой угловой квартире, а также удачная планировка делает этот объект привлекательным для ищущих высококлассную недвижимость. Цена квартира не маленькая, но она содержит всю обстановку.

Квартира в Пыхья-Таллинне. ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из просторной гостиной, кухни, балкона, двух спален, душевой и бани, теплом которой так приятно наслаждаться в нашу промозглую погоду. На балконе с видом на окрестности и ухоженный двор имеется уголок для отдыха.

Квартира в Пыхья-Таллинне. ФОТО: KV.EE