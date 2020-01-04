Полиция предупредила водителей о рейде: проверят всех

Пайдеская полиция сообщает на своей странице в Facebook, что в течение прошлого года полицейские в Ярвамаа отстранили от вождения более 300 употреблявших алкоголь водителей. «Большинство водителей все-таки являются образцовыми — благодарим их за это. Садитесь за руль всегда трезвыми и отдохнувшими», - напоминают полицейские.

За минувшие сутки на дорогах Эстонии полицией были задержаны 15 нетрезвых водителей, передает Департамент полиции и погранохраны. У всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.