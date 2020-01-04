Юри Луйк: мы поддерживаем своих союзников

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, при принятии решений Эстония отталкивается в большей мере от союзников, пишет Postimees.
В интервью «Актуальной камере» Юри Луйк сказал, что у Соединенных штатов было право на такой удар для самозащиты, согласно уставу ООН. Парламент Ирака соберется в воскресенье, чтобы обсудить присутствие американских военных и произошедшую акцию.
На месте, в Ираке сейчас присутствуют и эстонские войска, поэтому, по словам Луйка, важно следить за ситуацией с особенным вниманием. Быть новым членом Совета безопасности ООН, по словам министра, для Эстонии новый опыт: «Для Эстонии это первое такое испытание, конечно, в очень тяжелом вопросе. Куда это приведет и как проголосуют, проголосуют ли вообще, очень тяжело сейчас предсказать».
Отвечая на вопрос, должна ли Эстония принимать выбор союзников, даже если он неэтичный, Луйк сказал, что Эстония поддерживает союзников. «Здесь стоит учесть, что в использовании беспилотников, в данном случае была именно атака с беспилотника, нет ничего необычного». Луйк отметил, что ранее многие лидеры террористических группировок были убиты беспилотниками. В США заявили, что спецподразделение «эль-Кудс», командующим которого был Сулеймани, террористическая организация.