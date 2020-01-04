Юри Луйк: мы поддерживаем своих союзников

В интервью «Актуальной камере» Юри Луйк сказал, что у Соединенных штатов было право на такой удар для самозащиты, согласно уставу ООН. Парламент Ирака соберется в воскресенье, чтобы обсудить присутствие американских военных и произошедшую акцию.

На месте, в Ираке сейчас присутствуют и эстонские войска, поэтому, по словам Луйка, важно следить за ситуацией с особенным вниманием. Быть новым членом Совета безопасности ООН, по словам министра, для Эстонии новый опыт: «Для Эстонии это первое такое испытание, конечно, в очень тяжелом вопросе. Куда это приведет и как проголосуют, проголосуют ли вообще, очень тяжело сейчас предсказать».