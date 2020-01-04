Видео и фото: крошечная дача дизайнера - источник вдохновения

Дизайнер оформила этот маленький дом площадью всего 36 квадратных метров для своей семьи. «Строительство большого основного дома требовало вложений, поэтому мы решили сначала построить маленький гостевой дом-баню, чтобы можно было приезжать на дачу в выходные. В процессе добавили к типовому проекту систему отопления и пристроили небольшую котельную. С начала строительства наша семья увеличилась, но и сейчас мы здесь отлично помещаемся», — рассказывает Наталья Сорокина.

Дом очень маленькой площади, но в нем задействован каждый уголок. Это типовой проект, он предусматривал один этаж и потолки высотой два метра. Наталья Сорокина попросила строителей поднять потолок на два бревна и не зашивать потолок в гостиной. Таким образом, получилось организовать спальное место над кухней.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

«Мы остались недовольны строителями: стройка затянулась, только полгода мы ждали, пока они приедут переделать крышу и полы, — делится дизайнер. — Поэтому все остальное решили сделать сами. После возведения дома осталось много стройматериалов: из них мы и начали самостоятельно изготавливать мебель и детали интерьера. Сами старили и крепили балки».

Большинство систем хранения cделали своими руками: это не только традиционные шкафы, но и ниши в скосах крыши. Также задействовали цоколь кухонного гарнитура: в нем сделали выдвижные ящики. «Гости часто удивляются, как на такой площади все могло разместиться», — признается дизайнер.

Мебель в доме сделана своими руками, на заказ или куплена в ИКЕА. В последней, например, купили кухню, шкаф и комоды в прихожую, а также диван — для него сшили чехол из хорошей ткани.