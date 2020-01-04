Пять предметов на вашей кухне, которые давно пора выбросить

Деревянные ложки

Деревянные ложки живут не более пяти лет, так что вспомните, когда вам их подарили. Имеются в виду не сувенирные хохломские, а полезные: для меда, например.

Силиконовый шпатель

Меняйте силиконовые, пластиковые или резиновые шпатели для переворачивания котлет или оладий не реже, чем раз в два года.

Ножи

Ножи служат тоже недолго. Как бы вы не ухаживали за основным кухонным орудием производства, меняйте их раз в два года.

Тефлоновые сковородки

Продолжительность кухонной жизни тефлоновой сковороды - от двух до трех лет. Посмотрите на ее поверхность. Увидели царапины - выбрасывайте!

Пластмассовые разделочные доски