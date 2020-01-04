Сб, 4.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Пять предметов на вашей кухне, которые давно пора выбросить

Puidust lusikad tasub iga viie aasta tagant välja vahetada.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

На наших кухнях, к сожалению, приходят в негодность не только продукты. Портал Kodustiil с помощью веб-сайта purewow.com обнаружил пять предметов, у которых тоже есть свой срок реализации. 

Деревянные ложки

Деревянные ложки живут не более пяти лет, так что вспомните, когда вам их подарили. Имеются в виду не сувенирные хохломские, а полезные: для меда, например.

Силиконовый шпатель

Меняйте силиконовые, пластиковые или резиновые шпатели для переворачивания котлет или оладий не реже, чем раз в два года.

Ножи

Ножи служат тоже недолго. Как бы вы не ухаживали за основным кухонным орудием производства, меняйте их раз в два года. 

Тефлоновые сковородки

Продолжительность кухонной жизни тефлоновой сковороды - от двух до трех лет. Посмотрите на ее поверхность. Увидели царапины - выбрасывайте!

Пластмассовые разделочные доски

Такая доска служит в среднем три года. Держите под рукой несколько досок и на каждой режьте только один какой-то продукт: для сырого мяса, рыбы, колбасы и хлеба должны быть отдельные доски. 

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