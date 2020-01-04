Сб, 4.01.2020
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До и после: последствия капитального ремонта в однокомнатной квартире

Кухня до ремонта.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

«Старые бумажные обои на кривых стенах и нестандартные дверные проемы, сантехника в ужасном состоянии», - рассказывает о квартире дизайнер Марина Саркисян на портале Houzz. 

А отсутствие возможности перенести газовую плиту внесло свои коррективы в дизайн кухни. Но не обошлось и без приятных сюрпризов: альков и кладовая, оставшиеся от прежних хозяев, создавали простор для деятельности дизайнера в однокомнатной квартире, находящейся в кирпичном 12-этажном доме в московском микрорайоне Восточное Измайлово.

Новые владельцы, супруги средних лет, попросили дизайнера превратить эту запущенную квартиру со сравнительно большой для однокомнатной квартиры площадью 40,9 м2 в пригодную для жизни: оборудовать спальню с полноценной двуспальной кроватью, зону гостиной, рабочий стол, а также место для хранения вещей.

Комната до ремонта.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Было решено не объединять пространство, а сохранить стену между кухней и комнатой. Более того, комнату дизайнер предложила разделить на три части. Так, возле окна получилась спальня. С помощью перегородки удалось отделить зону для приема гостей. А около двери оборудовали гардеробную.

Теперь за левой дверью находится вместительная гардеробная.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Акцент в интерьере сделан на перегородке. Даже яркая обивка дивана и насыщенные цвета портьер не стали доминантой. 

После ремонта. Гостиная зона. За шкафом виднеется спальная зона.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Тема цветочного орнамента находит продолжение и в спальне. «Обои от Eijffinger из коллекции Lavender Dream идеально подошли для спальной зоны», — вспоминает Марина Саркисян. 

Спальная зона.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Кухня выполнена в светло-серых тонах в сочетании с оттенками нежно-розового и сиреневого, которые каплями добавлены в интерьер. В отличие от комнаты, это помещение дизайнер решила оставить единым, даже несмотря на форму. 

Кухня после ремонта.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Остальные фотографии и рассказ о том, во что превратились прихожая и санузел, смотрите и читайте ЗДЕСЬ

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