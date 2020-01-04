Эксперт: детали договора купли-продажи недвижимости, о которых вы не знали

Объект договора

Продавец и покупатель прежде всего должны договориться, что из себя представляет товар. Например, речь может идти о квартирной собственности. А это - понятие многозначное.

Может случиться, что продавец, говоря о квартире, имеет в виду, что за оформленное как самостоятельная квартирная собственность место в подземном гараже он хочет получить отдельную плату. Покупатель же все время остается в уверенности, что квартира и парковка составляют единое целое и цена места в гараже входит в стоимость квартиры.

Движимые вещи

Покупатель и продавец часто обсуждают, что остается в квартире. Обычно речь идет о мебели. Как правило, кухонная мебель и техника входят в цену. Отдельно нужно обсудить, останутся ли в доме предметы декора, шторы, люстры, остальная мебель. Вполне вероятно, что при продаже дома хозяин оставит вам газонокосилку и прочую садовую технику. А вдруг он потребует за это дополнительную плату?

Передача владения

Покупатель и продавец должны обязательно договориться о сроке передачи владения. Если объект сделки не является местом жительства продавца, то акт приема-передачи следует подписать в день нотариального оформления.

Если же продавец живет в продаваемом объекте, то нужно дать ему время на переезд. Обычно этот срок составляет один месяц, но могут быть и другие договоренности. Главное, чтобы и продавец, и покупатель были согласны с условиями соглашения и трактовали их одинаково.

Цена

Пожалуй, цена объекта - самое основополагающее для совершения сделки. Если цена подходит, то стороны делают следующий шаг и приступают к переговорам об условиях оплаты и освобождения. Если покупатель хочет понизить цену, переговоры вступают в следующую стадию.

Что касается оплаты расходов на сделку, то нотариальная плата обычно делится пополам, а госпошлину платит покупатель. Впрочем, ситуации бывают разные, и по всякому отклонению от обычного делопроизводства требуется подписать отдельное соглашение.

Прочие соглашения

При заключении сделки купли-продажи недвижимости могут заключаться дополнительные соглашения. Например, при отсутствии разрешения на эксплуатацию может быть подписано соглашение, обязывающее продавца получить этот документ и оплатить его.