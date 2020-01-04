Сб, 4.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
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Эксперт: детали договора купли-продажи недвижимости, о которых вы не знали

Uusarendus Mustamäel.

ФОТО: KV.EE

Полезными советами с порталом недвижимости KV.EE поделился аналитик Тыну Тоомпарк. Учтите их и вы, выбрав объект для покупки. Как известно, дьявол кроется именно в деталях.

Объект договора

Продавец и покупатель прежде всего должны договориться, что из себя представляет товар. Например, речь может идти о квартирной собственности. А это - понятие многозначное.  

Может случиться, что продавец, говоря о квартире, имеет в виду, что за оформленное как самостоятельная квартирная собственность место в подземном гараже он хочет получить отдельную плату. Покупатель же все время остается в уверенности, что квартира и парковка составляют единое целое и цена места в гараже входит в стоимость квартиры. 

Движимые вещи

Покупатель и продавец часто обсуждают, что остается в квартире. Обычно речь идет о мебели. Как правило, кухонная мебель и техника входят в цену. Отдельно нужно обсудить, останутся ли в доме предметы декора, шторы, люстры, остальная мебель. Вполне вероятно, что при продаже дома хозяин оставит вам газонокосилку и прочую садовую технику. А вдруг он потребует за это дополнительную плату?

Передача владения

Покупатель и продавец должны обязательно договориться о сроке передачи владения. Если объект сделки не является местом жительства продавца, то акт приема-передачи следует подписать в день нотариального оформления. 

Если же продавец живет в продаваемом объекте, то нужно дать ему время на переезд. Обычно этот срок составляет один месяц, но могут быть и другие договоренности. Главное, чтобы и продавец, и покупатель были согласны с условиями соглашения и трактовали их одинаково. 

Цена

Пожалуй, цена объекта - самое основополагающее для совершения сделки. Если цена подходит, то стороны делают следующий шаг и приступают к переговорам об условиях оплаты и освобождения. Если покупатель хочет понизить цену, переговоры вступают в следующую стадию.

Что касается оплаты расходов на сделку, то нотариальная плата обычно делится пополам, а госпошлину платит покупатель. Впрочем, ситуации бывают разные, и по всякому отклонению от обычного делопроизводства требуется подписать отдельное соглашение. 

Прочие соглашения

При заключении сделки купли-продажи недвижимости могут заключаться дополнительные соглашения. Например, при отсутствии разрешения на эксплуатацию может быть подписано соглашение, обязывающее продавца получить этот документ и оплатить его. 

Специалисты советуют не ограничиваться простым соглашением, а вписывать все спорные моменты в договор купли-продажи. Так ваши договоренности будут иметь юридическую силу. 

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