Стоимость строительства полос 2+2 для трех основных шоссе Эстонии оценивается в 1,7 миллиарда евро, а на работы уйдет 15 лет, сказал директор по стратегическому планированию Департамента шоссейных дорог Мартин Ленги в интервью изданию Teeleht.

- Новый госбюджет изменит прежние планы Департамента шоссейных дорог. Однако дорожное строительство характеризуется длительным периодом подготовки. Как новый выбор правительства повлияет на долгосрочные решения на объектах дорожного строительства?

- Подготовка строительного объекта занимает около пяти лет вместе с составлением предварительного проекта, оценкой воздействия на окружающую среду, другими сопутствующими подготовительными работами и приобретением земли - и это в случае, если имеется планировка. Затем следует составление базового проекта, строительный тендер и строительство объекта. Таким образом, самые последние решения действительно спутали карты и оказали глубокое влияние на наши планы на следующий год.

Бюджетные решения на следующий год были приняты только в августе-сентябре. Правительственная программа действий на 2019–2023 годы имеет две непосредственно связанные с дорогами цели: строительство покрытий для гравийных дорог и строительство полос 2+2 в трех основных направлениях (Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну). Для достижения этих целей были также внесены изменения в бюджет 2020 года.

Во-первых, мы увеличили объемы строительства покрытия гравийных дорог почти в три раза по сравнению с ранее запланированным на 2020 год планом ухода за автодорогами государственного значения. Хотя денег на это не было найдено, они пойдут туда за счет других мер. Вот почему работ по реконструкции и восстановительному ремонту будет меньше на эту же сумму.

Во-вторых, в рамках правительственной программы действий было выделено 4 миллиона евро на подготовку дорог с 2+2-мя полосами движения. Из них 3,5 миллиона евро предназначены для проектирования, а 500 000 евро - для приобретения земли. Ранее запланированные решения 2+1 больше не нашли поддержки, и их проекты, еще не дошедшие до стадии строительства, необходимо пересмотреть. Все это означает дополнительные расходы, а в некоторых случаях и дополнительное время.

- Каковы риски, связанные с этими последними изменениями?

- Одна из потенциальных опасностей заключается в том, достаточно ли у нас времени, чтобы завершить подготовительные работы должным образом, не ставя под угрозу качество. Кроме того, может сдвинуться время завершения объектов, которые при изначальном подходе могли быть завершены немного раньше.

- Много говорится о сотрудничестве госсектора с частным сектором. Похоже, в связи с ним образовалась вилка между планами политиков и точками зрения инженеров. Где эти расхождения наиболее велики?

- На данный момент кажется, что в первую очередь стороны по-разному смотрят на скорость завершения работ. Одни ждут, что ковш зачерпнет землю уже в ближайшие годы, однако с инженерно-технической точки зрения и на основе опыта соседних стран это нереально.

Нашим соседям, латышам, понадобилось четыре-пять лет, чтобы подготовиться к государственно-частному партнерству, и в команде работают от трех до четырех человек исключительно по этой теме. К ним добавляются внешние консультанты и организации поддержки, которые поддерживают эту небольшую основную группу - всего около десятка человек с неполной нагрузкой.

Пока слишком рано предсказывать, что именно выйдет из РРР-проектов. Объем, конечно, ошеломляющий: стоимость строительства полос 2+2 для трех основных дорог оценивается в 1,7 миллиарда евро, а длина дорог - около 340 км. Работа займет 15 лет, хотя и ждут, что они будут завершены в гораздо более короткие сроки.

На данный момент у нас также нет ответа на вопрос, из каких средств будут делаться выплаты по РРР-проектам. Если мы посмотрим на текущие средства на уход за дорогами, то, безусловно, будет невозможно оплатить такие проекты в рамках текущего финансирования. На это должны быть дополнительные деньги. В противном случае серьезно пострадает сохранение существующих 16 500 км государственныет дорог.

- Если сравнить государственно-частное финансирование с традиционным подходом, чем отличается подготовка проектов?

- Я еще точно не знаю, каким условиям должны соответствовать РРР-проекты в эстонских понятиях. Мы все еще ждем от Министерства финансов критериев государственно-частного партнерства для инфраструктурных проектов.

Одно из отличий, очевидно, в том, сколько мы готовимся к проекту. Согласно нашей гипотезе, предварительный проект составляет Департамент шоссейных дорог, а основной проект, его реализация и дальнейшее обслуживание в течение срока действия договора могут достаться партнеру. Но, возможно, Министерство финансов считает, что партнер должен быть вовлечен в проект раньше...

- Если начнется подготовительный этап для всех РРР-проектов, что это будет означать для персонала Департамента шоссейных дорог?

- Согласно нынешней гипотезе, участки, подходящие для РРР-проектов, могут иметь длину до 20 км. Так что на 340-километровом отрезке речь идет о чуть менее, чем 20 проектах. Исходя из опыта Латвии, когда для реализации одного проекта требовалось три или четыре человека, нам, вероятно, понадобилось бы еще 50-60 человек. Это было бы очень значительным увеличением персонала... Однако пока рано об этом говорить. Я думаю, что мы получим более точную картину в начале года.

- По прогнозу плана по уходу за национальными автодорогами, разница между финансовыми потребностями автодорожных служб и имеющимися на сегодняшний день ресурсами является двукратной.

- Да, действительно. Потолок расходов, предусмотренный в государственной бюджетной стратегии на 2023 год, составляет 209 миллионов евро. Суммы на уход за дорогами составляют более 400 миллионов евро... С учетом того, что вместо полос 2+1 будет решение 2+2, эта линия сдвигается еще на 30-40 миллионов евро в год.

- Что случится, если финансирование не изменится?

У нас около 16 500 км государственных дорог. Сохранение и обслуживание дорожной сети является приоритетом. Около 10% от объема программы ухода за дорогами составляют собственные административные расходы Департамента шоссейных дорог, расходы на руководство, интеллектуальную транспортную систему, IT, услуги бюро дорожного регистра и т.д. Следующая важная часть - это обслуживание дорог, которого никак нельзя избежать и которое стоит от 40 до 50 миллионов евро. Таким образом, из 200 миллионов кроме как на поддержание состояния дорог особо уже денег и не остается. В 2023 году мы введем в эксплуатацию строительный проект стоимостью 10 миллионов евро. Разработать больше новых объектов на эти деньги невозможно.

- Отдел стратегического планирования взялся за руководство рабочей группой по скорости. Что сейчас происходит?

- Рабочая группа преследует две цели: обеспечить безопасность и сократить пространственно-временные промежутки. Мы хотим найти хороший баланс между риском дорожно-транспортных происшествий и временем, необходимым транспорту. Например, если мы хотим где-то повысить скорость движения, нам нужно что-то сделать с инфраструктурой, чтобы обеспечить безопасность.

У рабочей группы четыре направления деятельности. Одно из них касается скоростного режима существующих дорог. Если мы сравним его с нашими северными соседями, то увидим, что на разных дорогах в Финляндии и Швеции разница в скорости намного больше, чем в Эстонии. У нас есть общее ограничение скорости 90 км/ч на автомагистралях, и это также относится ко всем гравийным дорогам.

Во втором направлении мы исследуем, какая скорость должна быть на новых запланированных дорогах. Здесь мы опираемся на опыт наших соседей и делаем выводы на его основе в контексте Эстонии. В-третьих, мы смотрим, что мы должны делать на существующих четырехполосных дорогах, чтобы иметь возможность развивать скорость 120 км/ч.

- Какими должны быть затраты, чтобы можно было ехать быстрее, но поездка при этом оставалась безопасной?