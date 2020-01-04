Три евро за ночь: популярный среди путешественников город ввел дополнительный налог для туристов

Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов. Власти в последнее время отошли от стратегии привлечения гостей и пытаются справиться с существующим потоком туристов.

С 2020 года Нидерланды также официально отказались от названия Голландия. Прежде на логотипе страны был изображен оранжевый тюльпан и написано слово "Голландия". На новом логотипе изображены буквы NL - сокращенное название Нидерландов. Вместе буквы формируют символическое изображение тюльпана, за ними следует слово Netherlands.

По мнению экспертов, придумавших новый символ страны, слово "Нидерланды" ассоциируется с инновациями, в то время как "Голландия" - с мельницами, сырами и тюльпанами. Посольства, министерства и университеты страны смогут использовать в качестве названия государства только слово "Нидерланды".

Налог на проживание с 2020 года вступил в силу и в Турции. В первый год ставка составит 1% от стоимости гостиничного номера, со второго года - 2%. Помимо отелей, налог распространяется на пансионаты, гостевые дома и иные места размещения туристов.

Венеция в качестве эксперимента с 1 мая 2019 года ввела налог на въезд в исторический центр города. В Коммунальном совете Венеции объяснили, что эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма. Собранные деньги будут использоваться для достойного содержания города, в частности для уборки огромных объемов мусора, который оставляют туристы.