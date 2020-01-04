Сб, 4.01.2020
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Эстонская компания производит напиток из ветвей главной рождественской ели Хельсинки

Курессаареская ель, по планам, также будет переработана для производства напитков

ФОТО: Kristina Mägi (MTÜ Visit Saaremaa)

Сааремааский производитель джина Lahhentagge привез в Эстонию  еловые ветки с рождественской ели, украшавшей Сенатскую площадь Хельсинки, и делает из них тоник, пишет Postimees со ссылкой на финскую газету Kauppalehti.

Рождественская ель была убрана с центральной площади финской столицы в четверг утром, но на этот раз не все дерево пойдет на опилки -  часть его будет переработана в напиток.

По словам члена правления Lahhentagge Марит Пёэри, вкусовые нюансы финской ели отличаются от тех, что присущи эстонским: ель северных соседей имеет более горький цитрусовый вкус.

Из 14 килограммов измельченных еловых веток можно получить около тысячи литров тоника, и в Lahhentagge надеются, что разлитый по бутылкам напиток из рождественской ели Хельсинки поможет компании добраться до рынка северных соседей.

Также в планах предприятия - производство напитка из елей, стоявших в Ловийса и Курессааре, и из пихты, украшавшей Пярну. 

Первым делом компания тестирует все полученное еловое сырье на содержание тяжелых металлов, чтобы убедиться в его безопасности.

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