Эстонская компания производит напиток из ветвей главной рождественской ели Хельсинки

Рождественская ель была убрана с центральной площади финской столицы в четверг утром, но на этот раз не все дерево пойдет на опилки - часть его будет переработана в напиток.

По словам члена правления Lahhentagge Марит Пёэри, вкусовые нюансы финской ели отличаются от тех, что присущи эстонским: ель северных соседей имеет более горький цитрусовый вкус.

Из 14 килограммов измельченных еловых веток можно получить около тысячи литров тоника, и в Lahhentagge надеются, что разлитый по бутылкам напиток из рождественской ели Хельсинки поможет компании добраться до рынка северных соседей.

Также в планах предприятия - производство напитка из елей, стоявших в Ловийса и Курессааре, и из пихты, украшавшей Пярну.