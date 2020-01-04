Шииты по всему миру оплакивают иранского генерала Касема Сулеймани. ФОТО: SABAH ARAR/AFP

Шииты по всему миру оплакивают иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в пятницу американской ракетой в Багдаде, и протестуют против США. Тысячи человек прошли в субботу похоронной процессией за гробом генерала, скандируя "Смерть Америке!".

Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит накануне по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал генерала "террористом номер один в мире".

Дипломаты, политики и эксперты в один голос говорят о серьезном обострении напряженности на Ближнем Востоке и гадают, перерастет ли американо-иранский конфликт в полномасштабную войну.

ФОТО: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Помимо Сулеймани сегодня в Багдаде хоронят других убитых вместе с ним, включая лидера иракской шиитской группировки "Катаиб Хезболла" Абу Махди Мухандиса.

Многие в соцсетях недовольны тем, что генерала в последний путь отправили на машине американской марки "Шевроле" крупнейшего автоконцерна США - General Motors.

ФОТО: SABAH ARAR/AFP

В Иране генерал слыл национальным героем.

ФОТО: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Накануне масштабные акции протеста состоялись в Тегеране.

ФОТО: ATTA KENARE/AFP

ФОТО: ATTA KENARE/AFP

Иранские полицейские пришли с портретами генерала к офису ООН в Тегеране.

Другие молились в мечетях.

ФОТО: ATTA KENARE/AFP

Протесты докатились до Пакистана: шииты в Лахоре жгли американский и израильский флаги.