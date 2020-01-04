Агентство Bloomberg узнало детали операции Трампа против Сулеймани

По данным одного из них, гибель американского гражданина Дональд Трамп воспринял как "пересечение красной линии". В четверг, 2 декабря, непосредственно перед авиаударом, один из спецбортов Белого дома доставил советника главы государства по национальной безопасности Роберта О´Брайена из штата Калифорния, где тот проводил праздники, в Палм-Бич (штат Флорида) - там располагается особняк, в котором Трамп по традиции отмечает рождественские и новогодние каникулы.

Вместе с президентом США за ходом операции следили несколько сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Обеспечение секретности при этом играло ключевую роль. Команда Трампа не уведомила ни одно из иностранных правительств о предстоящей атаке, также не оповестили и сторонников Демократической партии в Конгрессе США.

Влиятельный председатель юридического комитета Сената Конгресса США, республиканец Линдси Грэм 30 декабря играл с Трампом в гольф. Спецбрифинг для него в связи с готовившимся авиаударом провели день спустя, пишет издание со ссылкой на самого Грэма. Был ли уведомлен кто-либо еще из законодателей, неизвестно, отмечает Bloomberg.