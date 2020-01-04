Альянс НАТО приостановил миссию обучения в Ираке, сообщил в субботу пресс-секретарь альянса после того, как днем ранее был убит генерал революционной гвардии.
Миссия НАТО по обучению в Ираке действует по просьбе правительства этого государства для того, чтобы обучить силы безопасности этого государства для предотвращения возвращения экстремистской группировки «Исламская республика».
Миссией, в рамках которой в Ираке находятся 500 военнослужащих стран НАТО, руководит Канада.
В Ираке также находятся отдельно примерно 5000 военнослужащих США.