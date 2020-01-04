Сб, 4.01.2020
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Альянс НАТО приостановил миссию обучения в Ираке

Флаг НАТО. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Armend Nimani/AFP

Альянс НАТО приостановил миссию обучения в Ираке, сообщил в субботу пресс-секретарь альянса после того, как днем ранее был убит генерал революционной гвардии.

Миссия НАТО по обучению в Ираке действует по просьбе правительства этого государства для того, чтобы обучить силы безопасности этого государства для предотвращения возвращения экстремистской группировки «Исламская республика».

Миссией, в рамках которой в Ираке находятся 500 военнослужащих стран НАТО, руководит Канада.

В Ираке также находятся отдельно примерно 5000 военнослужащих США.

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