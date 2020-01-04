Сб, 4.01.2020
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В ночном клубе Тампере обнаружили труп

Soome politsei

ФОТО: www.poliisi.fi

Полиция Финляндии расследует смертельный случай, произошедший вчера в одном из ночных клубов города Тампере, пишет портал YLE.

Согласно очевидцам, смертельный случай произошел в одном из ночных заведений, расположенных в самом центре города.

Тело обнаружено ранним утром в туалете клуба. Полиция пока не разглашает остальные детали произошедшего.

Согласно газете Aamulehti, речи идет о клубе ihku, расположенном на главной улице Тампере Хямеенкату.

В связи с произошедшим клуб был закрыт раньше времени.

Согласно свидетельству очевидца, полиция сфотографировала и допросила всех находившихся на тот момент в клубе посетителей.

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