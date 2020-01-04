В ночном клубе Тампере обнаружили труп

Полиция Финляндии расследует смертельный случай, произошедший вчера в одном из ночных клубов города Тампере, пишет портал YLE.
Согласно очевидцам, смертельный случай произошел в одном из ночных заведений, расположенных в самом центре города.
Тело обнаружено ранним утром в туалете клуба. Полиция пока не разглашает остальные детали произошедшего.
Согласно газете Aamulehti, речи идет о клубе ihku, расположенном на главной улице Тампере Хямеенкату.
В связи с произошедшим клуб был закрыт раньше времени.
Согласно свидетельству очевидца, полиция сфотографировала и допросила всех находившихся на тот момент в клубе посетителей.