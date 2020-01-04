В ночном клубе Тампере обнаружили труп

Согласно очевидцам, смертельный случай произошел в одном из ночных заведений, расположенных в самом центре города.

Тело обнаружено ранним утром в туалете клуба. Полиция пока не разглашает остальные детали произошедшего.

Согласно газете Aamulehti, речи идет о клубе ihku, расположенном на главной улице Тампере Хямеенкату.

В связи с произошедшим клуб был закрыт раньше времени.