Фото ⟩ Люди рванули за скидками: известная торговая сеть устроила распродажу перед закрытием всех магазинов в Эстонии

Компания как на официальном сайте, так и на дверях магазинов разместило сообщение о распродаже, после которой в ближайшие месяцы будут закрыты все магазины.

Реклама обещает большие скидки, но они организованы так, что каждый день определенные товары стоят дешевле обычного. Таким образом людей привлекают делать покупки и посещать магазин в течение нескольких дней.

В субботу в вильяндиском магазине было много посетителей как утром, так и после полудня. У сети Handymann в Эстонии пять магазинов — в Лаагри, Тарту, Пярну, Выру и Вильянди.

У принадлежащей датчанам торговой сети в эстонских городах до сих пор дела шли неплохо.

В 2018 году оборот Handymann за год вырос на 28 процентов до 6,9 миллионов евро и чистая прибыль предприятия выросла с 204 000 евро до 476 000 евро прибыли. Тогда на предприятии работало 33 человека и в 2019 году планировали увеличить доход от продаж и улучшить свое положение на рынке.