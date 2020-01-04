Бизнес на «лайках», или Как устроен рынок русских блогеров в Финляндии?

Cоциальные медиа прочно вошли в нашу жизнь. В следующем октябре Инстаграм будет праздновать свое первое десятилетие. За этот период приложение из обычного софта по обработке мобильных фотографий превратилось в нишевый рекламный рынок, озолотив не только своих создателей, но и «Инста-первопроходцев» .

Мы связались с самыми популярными русскими блогерами из Инстаграма и Youtube, затрагивающих тему Финляндии. У каждого из них свое количество фолловеров, манера повествования и тактика ведения контента. Все «лидеры мнений» ведут свои профили около трех-пяти лет. Кому из них уже удалось монетизировать площадку?

Особенность местного рынка соцмедиа в том, что блогер получает свои первые рекламные контракты, как только количество его подписчиков превышает планку в 10 тысяч человек. По свежему отчету Центра Отечественных языков Kotus, в списке «слов года» даже появился особый термин — mikrovaikuttaja, который описывает блогера со значимым мнением, но с небольшой аудиторией.

C бетонного завода в звезды

Самым знаменитым русским блогером из Финляндии считается ютубер Юрий Пелля — YuraPapu, у которого 307 тыс. подписчиков. По данным аналитического сервиса Socialblade, минимальный заработок видеоблогера составляет 392 евро в месяц, максимальный — более 6 тыс. евро. Самый популярный ролик Юрия – про финское социальное жилье. Он набрал 6,5 млн. просмотров. Для справки: русский Youtube платит видеоблогерам 500-800 долларов за каждый миллион просмотра.

«К сожалению, чтобы жить на доход от канала нужно гораздо большее количество подписчиков. Минимум – 600 тыс. человек, лучше — миллион. Мы с женой ведем канал про Финляндию, но на русском. Поэтому нам приходится соревноваться не с финскими, а с русскими блогерами. В русском Youtube огромная конкуренция, при этом расценки на рекламу в шесть раз ниже, чем у финнов, — говорит самый знаменитый блогер из Финляндии. — В первые полтора года мы вложили очень много сил и средств, сейчас находится на стадии самоокупаемости. Но мы не относимся к блогу серьезно. Это просто хобби, работаю же я уже 5 лет на бетонном заводе».

Юрий держит в секрете город своего проживания, признаваясь, что «так легче жить». Недавно YuraPapu купил финский остров, о чем снял ролик, выложил в сеть и улучшил статистику просмотров:

«Важно найти свою нишу в Youtube. В том районе Финляндии, где я живу, купить остров, пусть даже это дача на 40 соток, — обычное дело. А для русской публики это было интересно, там никто острова не покупает!»