Эстонские военнослужащие останутся в Ираке

На данный момент в Ираке под предводительством США находится состоящая из шести человек эстонская учебная команда в рамках операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve) против Исламского государства.

«Наша учебная команда находится Аль-Асаде, который находится в стороне от страницы и сейчас там спокойно. Один военнослужащий находится в Эстонии в отпуске», - сказала Postimees пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Сусан Лиллевяли.

В рамках учебной миссии НАТО NMI (NATO Mission Iraq) в Ираке сейчас эстонские военнослужащие не находятся.

Сегодня пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт сообщил, что альянс приостановил миссию обучения в Ираке. Решение было принято через день после убийства генерала революционной гвардии.

Миссия НАТО по обучению в Ираке действует по просьбе правительства этого государства для того, чтобы обучить силы безопасности этого государства для предотвращения возвращения экстремистской группировки «Исламская республика».

Миссией, в рамках которой в Ираке находятся 500 военнослужащих стран НАТО, руководит Канада.