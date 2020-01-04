Сб, 4.01.2020
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов

В ожидании Третьей мировой в США рухнул сайт призывной службы

Ameerika Ühendriikide armee seersant kontrollib sõduriks saada sooviva mehe sobivust.

ФОТО: AP

В США произошли сбои в работе сайта призывной службы (Selective Service System). Как сообщается в Твиттере ведомства, сбои вызваны ажиотажем из-за обсуждений в интернете возможности Третьей мировой войны.

«Из-за распространения дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», – говорится в сообщении.

Ранее одним из самых популярных хештегов в Тwitter стал  #WWIII («Третья мировая война»). Обсуждение вызвала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде и высказывания Трампа по этому поводу.

В США армия контрактная, однако в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Видимо, списки призываемых в таком случае и изучают на сайте службы многочисленные американцы, что и привело к сбоям, пишет портал Фонтанка.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ