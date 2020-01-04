В ожидании Третьей мировой в США рухнул сайт призывной службы

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Ранее одним из самых популярных хештегов в Тwitter стал #WWIII («Третья мировая война»). Обсуждение вызвала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде и высказывания Трампа по этому поводу.