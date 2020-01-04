Сб, 4.01.2020
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Инкассо-бизнес эстонского предпринимателя принес внушительный доход

Владелец Ekspress Grupp и Julianus Grupp Ханс Х. Луйк.

ФОТО: Raigo Pajula

Холдинговая компания медиапредпринимателя Ханса Х. Луйка Iiruk OÜ, которой принадлежит Julianus Group, объединяющая различные финансовые предприятия, увеличила чистую прибыль на 55%, до 6,4 млн евро в 2018 году, пишет Postimees.

При этом увеличилась и доля чистой прибыли Luige: в 2017 году доля прибыли медиапредпринимателя составила приблизительно 3,5 миллиона евро, а годом позже - 6,4 миллиона евро. В 2017 году заработок миноритарных акционеров составил 652 000 евро, в позапрошлом - 33 000 евро.

Львиная доля оборота компании состояла из доходов от услуг инкассо. В 2018 году продажи выросли на 21,9 процента до 13,3 миллиона евро.

Помимо Эстонии, где оборот составил 10,3 миллиона евро, Iiruk также получил значительную прибыль от продаж в Литве, где этот показатель составил 1,9 миллиона евро.

В финансовом концерне, принадлежащем Луйку, работало 102 человека со средней месячной брутто-зарплатой, составлявшей чуть более 1900 евро.

Позже была приобретена конкурирующая инкассо-фира AS Lowell Estonia, ранее известная как AS Lindorff.

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