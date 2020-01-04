Инкассо-бизнес эстонского предпринимателя принес внушительный доход

При этом увеличилась и доля чистой прибыли Luige: в 2017 году доля прибыли медиапредпринимателя составила приблизительно 3,5 миллиона евро, а годом позже - 6,4 миллиона евро. В 2017 году заработок миноритарных акционеров составил 652 000 евро, в позапрошлом - 33 000 евро.

Львиная доля оборота компании состояла из доходов от услуг инкассо. В 2018 году продажи выросли на 21,9 процента до 13,3 миллиона евро.

Помимо Эстонии, где оборот составил 10,3 миллиона евро, Iiruk также получил значительную прибыль от продаж в Литве, где этот показатель составил 1,9 миллиона евро.

В финансовом концерне, принадлежащем Луйку, работало 102 человека со средней месячной брутто-зарплатой, составлявшей чуть более 1900 евро.