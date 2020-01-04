Госконтролер: Минсоцдел нанес удар по кризисной готовности больниц и скорой помощи

"Прошло всего два с половиной месяца, и уроки октябрьского шторма перестали быть насущными. Вчера сообщили, что Министерство социальных дел готово на три года отложить вступление в силу требований гарантировать бесперебойную работу больниц и скорой помощи в условиях кризиса. Времени для того, чтобы достичь установленной планки, было достаточно. Требования постановления вступили в силу 1 января 2020 года, но чего нет, так это готовности", – написал госконтролер Янар Хольм в блоге.